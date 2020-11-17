معارضة لخطة هان جين لزيادة رأس المال من أجل شراء آسيانا

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أعرب صندوق تحسين حوكمة الشركات الكورية عن معارضته لخطة مجموعة "هان جين" من أجل تخصيص طرف ثالث للمجموعة لشراء شركة خطوط آسيانا الجوية.وقدم الصندوق، وهو أحد المساهمين الرئيسيين في مجموعة "هان جين"، هذه المعارضة في بيان إعلامي أصدره أمس الاثنين، حيث اتهم رئيس المجموعة "جو وان تيه" باستخدام أموال دافعي الضرائب للدفاع عن حقوقه الإدارية والاستيلاء على آسيانا.وفي وقت سابق من يوم أمس، قدمت مجموعة "هان جين"، التي تمتلك شركة "كوريان إير"، أكبر شركات الطيران في كوريا الجنوبية، عرضا رسميا لشراء الشركة المنافسة الأصغر آسيانا التي تعاني ضائقة مالية. وتحقيقا لهذه الغاية، ستصدر هان جين أسهما جديدة وتخصصها جميعا لبنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة، الدائن الرئيسي لشركة آسيانا، باستخدام سندات بقيمة 500 مليار وون من البنك، وبالتالي ستكون أسهم هان جين التي سيحتفظ بها "جو" وبنك التنمية أكبر من أسهم صندوق الحوكمة.وحاليا، يمتلك الصندوق وأعضاؤه، بمن في ذلك "جو هيون آه" الشقيقة الكبرى لـ"جو"، حصة تبلغ 46,71% في هان جين إجمالا، مقارنة بـ41,3% يمتلكها رئيس مجلس الإدارة، البالغ من العمر 44 عاما، وآخرون.