وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية خلال هذا الشهر

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من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بزيارة إلى كوريا الجنوبية أواخر هذا الشهر بعد أن كان قد أجل خطة هذه الزيارة في أكتوبر.ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء عن مصدر في بكين قوله أمس الاثنين إن الترتيبات جارية لتحقيق زيارة "وانغ" في أعقاب مشاركته في مؤتمرات قمة "بريكس" و"آبيك" ومجموعة العشرين، خلال الفترة من يوم الغد الثلاثاء وحتى يوم الأحد القادم.وقال المصدر إنه من المتوقع أن تشمل رحلة وانغ الخارجية القادمة كلا من كوريا الجنوبية واليابان.وقد خطط وانغ في البداية لزيارة سيول الشهر الماضي، لكنه أرجأ الرحلة بعد إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته إلى كوريا الجنوبية، وقد أثار ذلك التأجيل تكهنات بأن زيارته التي كانت مقررة ربما كانت تهدف جزئيا على الأقل إلى تحييد التأثير المحتمل لزيارة بومبيو.