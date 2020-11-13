94,5% فاعلية لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا

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قالت شركة الأدوية البيولوجية الأمريكية "موديرنا" إن فاعلية لقاحها التجريبي المضاد لفيروس كورونا تبلغ 94,5%.وأوضح تقرير نشرته وكالة أسوشيتيد برس ووسائل إعلامية أخرى، أن الشركة أصدرت هذا التقييم بناء على بيانات مؤقتة من تجربتها في المرحلة الثالثة. وقالت موديرنا إن تحليلها المؤقت أكد 95 إصابة بفيروس كورونا بين المشاركين في التجربة البالغ عددهم 30 ألفا، والذين تلقوا إما دواء وهميا أو اللقاح. ومن بين هؤلاء، حدثت خمس إصابات فقط في أولئك الذين تلقوا اللقاح.وأوضحت الشركة أن لقاحها لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة مثل اللقاح الذي تجربه شركة فايزر، وهو ما يسهّل من عملية توزيعه.ويأتي هذا الإعلان في أعقاب أنباء مماثلة الأسبوع الماضي عن تجربة لقاح مضاد لفيروس كورونا في المرحلة الأخيرة تنتجه شركة فايزر.ووصف "ستيفان بانسيل" الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، بيانات اللقاح الأولية بأنها "تغيير لقواعد اللعبة"، بينما قال "أنتوني فوسي" مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن نتائج التجربة مذهلة حقا.