توقعات بإدراج مهرجان المصابيح الكوري ضمن قائمة اليونسكو للتراث غير المادي

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من المتوقع أن يتم إدراج مهرجان مصابيح اللوتس في كوريا الجنوبية ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.وقالت هيئة التراث الثقافي الكوري اليوم الثلاثاء إن لجنة التقييم التابعة لليونسكو راجعت طلب كوريا الجنوبية بشأن مهرجان مصابيح اللوتس، وأوصت بوضع المهرجان ضمن قائمة اليونسكو. ويذكر أنه من النادر أن يتم إبطال قرار اللجنة.وسوف يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن تسجيل المهرجان خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي ستعقد خلال الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر القادم.ويذكر أن مهرجان مصابيح اللوتس، "يونغ دُنغ هو"، يقام كل ربيع خلال الفترة التي تسبق الاحتفال بمولد بوذا وبعده، والذي يوافق يوم 8 أبريل بالتقويم القمري.وإذا تم وضع المهرجان ضمن قائمة اليونسكو، سيكون الأصل الثقافي الكوري رقم 21 الذي يتم إدراجه في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي الإنساني غير المادي.