مباراة ودية بين كوريا الجنوبية وقطر في كرة القدم

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من المنتظر أن تُقام مباراة كرة القدم بين منتخبي كوريا الجنوبية وقطر كما كان مقررا لها، اليوم الثلاثاء في النمسا، بعد أن تأكد عدم وجود إصابات إضافية بفيروس كورونا بين لاعبي المنتخب الكوري.وأعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم أمس الاثنين أن أحد أعضاء فريقه في المنتخب الوطني ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد الاختبار الأخير في فيينا، ولكن لم يتم اكتشاف أي إصابات إضافية بين اللاعبين. وفي وقت سابق، ثبتت إصابة ستة لاعبين وموظف إداري بالفيروس.وسوف تقام المباراة بين منتخبي كوريا الجنوبية وقطر في الساعة 10 من مساء اليوم بتوقيت سيول، في ستاد "آرينا أدميرال" بالقرب من فيينا.وقال الاتحاد الكوري إنه يجري محادثات مع السلطات المعنية لنقل اللاعبين والمدربين من النمسا في أسرع وقت ممكن بعد مباراة قطر حيث ستدخل النمسا في وضع إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من اليوم الثلاثاء.