زيادة حصة سام سونغ في سوق الهواتف الذكية العالمية في الربع الثالث

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طبقا لتقرير صادر عن شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الثلاثاء، بلغت حصة "سام سونغ" في سوق الهواتف الذكية العالمية 17.2% في الربع الثالث من هذا العام، بعد أن انخفضت إلى 16.4% في النصف الأول.وأشار التقرير إلى أن حصة "سام سونغ" في السوق العالمية لأشباه الموصلات وأجهزة التلفزيون وشاشات العرض، قد شهدت خلال الربع الثالث من هذا العام انخفاضا طفيفا بسبب زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والمنافسة المتزايدة مع الشركات العالمية الأخرى، بالإضافة إلى استمرار جائحة كورونا.وقالت مؤسسة "استراتيجي أناليتيكس" للأبحاث السوقية إنه كان من المتوقع أن يزداد حجم سوق الهواتف الذكية العالمية ليصل إلى مليار و450 مليون وحدة هذا العام، ولكن على الأرجح سيصل إلى مليار و260 مليونا بسبب جائحة كورونا.ويرجع السبب في زيادة حصة "سام سونغ" في السوق العالمية للهواتف الذكية إلى الكشف عن موديلات جديدة من هواتفها الذكية.وأشار التقرير إلى أن حصة "سام سونغ" في سوق شاشات الهواتف الذكية انخفضت من 41.3% في النصف الأول من هذا العام إلى 39.6% في الربع الثالث.وتوقع التقرير أن تصل حصة "سام سونغ" في سوق شاشات "أوليد" للهواتف الذكية إلى 31% هذا العام، بعد أن كانت 30% في العام الماضي.