سوغا يعيد التأكيد على التزام اليابان باستضافة المتفرجين في أولمبياد طوكيو

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أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ على التزامهما بإقامة أولمبياد طوكيو العام القادم كما هو مقرر، على الرغم من استمرار جائحة كورونا.وبحسب تقارير نشرتها وسائل الإعلام اليابانية، التقى سوغا برئيس اللجنة الأولمبية الدولية صباح أمس الاثنين بمقر إقامته الرسمي، لأول مرة منذ توليه مهام منصبه.وبعد الاجتماع، قال سوغا للصحفيين إنه أوضح أن اليابان تأخذ اعتبارات مختلفة على أساس وجود متفرجين، واتفق مع باخ على العمل بشكل وثيق معا لتحقيق أولمبياد آمنة.ومن جانبه أكد باخ للصحفيين على أنه واثق جدا من قدرة المتفرجين على حضور دورة الألعاب الأولمبية العام القادم.ويقوم باخ حاليا بزيارة إلى اليابان تستغرق يومين للالتقاء باللجنة المنظمة، ومناقشة مجموعة متنوعة من القضايا التي تواجه إقامة الأولمبياد التي تم تأجيلها إلى العام القادم بسبب جائحة كورونا.