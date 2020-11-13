السلطات الصحية الكورية تقرر رفع التباعد الاجتماعي في سيول إلى المستوى 1.5

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية رفع قواعد التباعد الاجتماعي في منطقة سيول الكبرى بدرجة واحدة إلى المستوى واحد ونصف، بسبب الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.وأعلنت الحكومة الكورية عن هذا القرار بعد اجتماع بشأن فيروس كورونا عقد برئاسة رئيس الوزراء جونغ سي كيون صباح اليوم الثلاثاء.وقد نظرت الحكومة في البداية في رفع قواعد التباعد الاجتماعي في مقاطعة كانغ وان أيضا، لكنها قررت فرضها على منطقة العاصمة أولا.وبموجب مخطط التباعد الخماسي الجديد في البلاد، يتم فرض قواعد المستوى واحد ونصف عندما يتجاوز عدد الحالات الجديدة اليومية 100 حالة في منطقة سيول الكبرى، وعشر حالات في مقاطعة كانغ وان. وقد تجاوز متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في منطقة سيول مستوى 100 لمدة أربعة أيام متتالية، بينما سجل الرقم في كانغ وان حوالي 20 حالة يوميا خلال الأيام الأربعة الماضية.