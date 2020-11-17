رصد زلزال بقوة 2.6 درجة في شمال شرق كوريا الشمالية

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قالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إنها رصدت زلزالا طبيعيا بقوة 2,6 درجة بمقياس ريختر في المنطقة الشمالية الشرقية من كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن الزلزال تم رصده في حوالي الساعة 3:10 صباحا، على بعد 38 كيلومترا إلى الشمال الغربي من منطقة "كيل جو" بمقاطعة شمال "هام كيونغ"، وهي منطقة تقع على بعد ثمانية كيلومترات من موقع التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية في عام 2017.ووصف التقرير هذا الزلزال الأخير بأنه "زلزال طبيعي"، موضحا أن المنطقة ظلت ذات وضع أرضي مستقر ولم تشهد مثل هذه الحوادث من قبل، ولكن بدأت تحدث زلازل طبيعية متكررة منذ إجراء كوريا الشمالية لتجربتها النووية.وأشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى قوة الزلزال، فإن معظم الناس لم يشعروا بالهزة الأرضية.