دول آسيا والباسيفيك تتفق على استعادة الاستثمارات التجارية

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اتفق وزراء خارجية وتجارة الدول الآسيوية والباسيفيكية على بذل جهود مشتركة لاستعادة الاستثمارات التجارية وإنشاء اقتصاد رقمي شامل في المنطقة.جاء هذا الاتفاق في في البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين لمجلس التعاون الاقتصادي للدول الآسوية والباسيفيكية، والذي عقد أمس الاثنين عبر الفيديو.وحضر الاجتماع وزراء ونواب وزراء الدول الأعضاء الـ21 في مجلس التعاون الاقتصادي للدول الآسيوية والباسيفكية "آبيك"، بمن فيهم وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي"، ونائب وزير الخارجية الكوري "لي تيه هو".وبحث الوزراء المشاركون القضايا المتعلقة بسبل زيادة الاستثمارات التجارية والاقتصاد الرقمي والاستدامة المبتكرة، مؤكدين على عزم الدول الأعضاء المكافحة المشتركة لانتشار فيروس كورونا.وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التجارة الكورية "يو" اقتراحا لتسهيل تجارة المنتجات الأساسية، وتسهيل حركة الكوادر الأساسية عبر الحدود، وتحقيق الرؤية المستقبلية لـ"آبيك".ومن جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية الكوري "لي" عن أمله في مواصلة التعاون بين الدول الأعضاء لتوسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.