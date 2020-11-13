زيادة عدد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في كوريا الشمالية بمقدار 805 خلال أسبوع

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قالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي الأخير اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في كوريا الشمالية قد بلغ 6 آلاف و173 شخصا حتى يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، بعد أن كان 5 آلاف 368 حالة يوم الثاني والعشرين من أكتوبر.وأشار التقرير إلى أن عدد الذين خضعوا للعزل الصحي خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى التاسع والعشرين من أكتوبر قد بلغ 174 شخصا ليرتفع إجمالي عدد المعزولين صحيا إلى 32 ألفا و182 شخصا حتى الآن.وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية قامت بإجراء اختبارات كورونا التشخيصية بطريقة التضخيم الجيني على 12 ألفا و72 شخصا حتى يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس لديهم حتى يوم الخامس من نوفمبر الجاري.وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد ترأس اجتماعا موسعا للمكتب السياسي للحزب الحاكم يوم الأحد الماضي، حيث أكد على الحاجة إلى البقاء في حالة تأهب قصوى لمكافحة وباء كورونا.