حل النزاع الطويل بشأن اسم المياه الواقعة بين كوريا واليابان

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن ينتهي الخلاف طويل الأمد بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن اسم المياه البحرية الواقعة بينهما بمواقفة المجتمع الدولي على تعيين رقم خاص للبحر بدلا من تسميته بالبحر الشرقي أو البحر الياباني.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، وافقت 65 دولة عضوا في المنظمة الهيدروغرافية الدولية على إجراء تعديلات على "إس-23" ، وهو معيار المنظمة الدولية لإنتاج الخرائط البحرية العالمية، ليتم تحويله إلى "إس-130" خلال اجتماع الجمعية العامة الافتراضية الذي عقد أمس الاثنين.ويقضي المعيار الجديد "إس-130" بتعيين رقم خاص للمياه البحرية بدلا من تسميته.الجدير بالذكر أن "إس-23" يستخدم اسم "البحر الياباني" للبحر الواقع بين كوريا الجنوبية واليابان منذ عام 1929 عندما كانت اليابان تحتل كوريا.وكانت كوريا الجنوبية تدعو إلى الاستخدام المزدوج لـ"البحر الشرقي" و"البحر الياباني" منذ عام 1997 بحجة أن اسم "البحر الياباني" كان شائعا خلال الحكم الاستعماري الياباني لكوريا.واقترح رئيس المنظمة الهيدروغرافية الدولية تطبيق نظام محددات رقمية فريدة، بعد فشل الكوريتين واليابان في التوصل إلى اتفاق بشأن تسمية البحر خلال المناقشات غير الرسمية التي عقدت في شهري أبريل وأكتوبر من العام الماضي.وستقوم المنظمة الهيدروغرافية الدولية بالإعلان عن قرارها النهائي بهذا الشأن يوم الأول من ديسمبر القادم.