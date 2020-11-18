توقيع صفقة بقيمة 800 مليار وون لشراء آسيانا

Photo : YONHAP News

قامت شركة "هان جين كال" التي تمتلك أكبر شركة طيران كورية، "كوريان إير"، بتسريع جهودها للاستحواذ على شركة الخطوط الجوية "آسيانا"، من خلال توقيع صفقة مع بنك التنمية الكوري، الدائن الرئيسي لشركة "آسيانا".وفي هذا السياق، وقعّت شركة "هان جين كال" وبنك التنمية اتفاقية استثمار بقيمة 800 مليار وون يوم أمس الثلاثاء. وبموجب الصفقة، سيزود البنك الذي تديره الدولة، شركة "هان جين كال" بالأموال اللازمة لإصدار أسهم جديدة من خلال تخصيص طرف ثالث، والحصول على سندات قابلة للتحويل من آسيانا.ونظرا لأنه من المتوقع أن يمنح تخصيص الطرف الثالث أكثر من 10% من حصة شركة "هان جين كال" القابضة إلى بنك التنمية، فإن الاتفاقية تنص أيضا على سبعة بنود إلزامية يجب على "هان جين كال" اتباعها، بما في ذلك إجراء مناقشات مسبقة وموافقة مسبقة على اختيارات المديرين والمراجعين الخارجيين، وكذلك القرارات الإدارية المهمة.ومن أجل متابعة خطة الاستحواذ التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول يونيو من العام القادم، تخطط شركة الخطوط الجوية الكورية أيضا لزيادة رأسمالها بمقدار 2,5 تريليون وون، وإنفاق 1,8 تريليون وون منها على شراء أسهم وسندات آسيانا.