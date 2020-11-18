سيول وطوكيو تختلفان حول قرار المنظمة الهيدروغرافية بشأن اسم البحر الشرقي

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دحضت وزارة الخارجية في سيول ادعاءات الحكومة اليابانية بأن المنظمة الهيدروغرافية الدولية قد حكمت لصالح موقف طوكيو في الجدل طويل الأمد حول اسم المنطقة البحرية بين البلدين.ونقل المتحدث باسم الوزارة "لي جيه أونغ" هذا الموقف في إحاطة إعلامية منتظمة يوم أمس الثلاثاء، بعد ساعات من موافقة أعضاء المنظمة الهيدروغرافية الدولية مبدئيا على اعتماد تعديلات على "إس-23"، وهو معيار دولي لإنتاج الخرائط العالمية، لاعتماد تسمية رقمية لتلك المنطقة البحرية. ويذكر أن "إس 23" يستخدم حاليا الاسم الياباني، وهو "بحر اليابان"، لتلك المنطقة البحرية، بينما ظلت كوريا الجنوبية تدعو إلى الاستخدام المزدوج للاسمين: "بحر الشرق" و"بحر اليابان" منذ عام 1997، بحجة أن الاسم الياباني نشأ خلال الحكم الاستعماري الياباني لكوريا.وفي هذا السياق، قال المتحدث إن الدول الأعضاء أجمعت على أن المعيار "إس 23" لم يعد معيارا فعالا، كما سيتم أيضا تخفيض رتبة اسم بحر اليابان جنبا إلى جنب مع الإزالة الافتراضية للمعيار "إس 23"، بينما ستمهد المراجعات المحتملة المسماة "إس-130"، الطريق لنشر اسم البحر الشرقي. وقال المتحدث إنه على الرغم من أن قرار المنظمة الهيدروغرافية الدولية لا يحقق بالضبط ما كانت تسعى إليه سيول، إلا أنه إجراء معقول يأخذ في الاعتبار مواقف البلدين.