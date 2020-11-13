كوريا تتفاوض لتأمين ما يكفي من لقاحات فيروس كورونا لـ30 مليون شخص

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قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية "بارك ننغ هو" إن كمية لقاح فيروس كورونا التي يمكن لكوريا الحصول عليها من شركات الأدوية العالمية تكفي لأكثر من 30 مليون شخص.وصرح بارك بذلك خلال اجتماع للجنة البرلمانية للصحة والرعاية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، ردا على سؤال من قبل النائبة "كيم مي إيه" من حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، الذي حث الحكومة على تأمين لقاحات فيروس كورونا بسرعة.وقال الوزير إن الحكومة تجري اتصالات مع كل شركة وتتفاوض بشأن الكميات والأسعار بهدف إبرام صفقات "معقولة"، موضحا أنه يتم التفاوض أيضا مع شركتيْ "فايزر" و"موديرنا" اللتين أعلنتا أن اللقاحات التي تقومان بتجربتها تبلغ فعاليتها أكثر من 90%، بينما سيكون من السهل كذلك الحصول على لقاحات من الشركة الكورية "أسترا زينيكا".وكان نائب مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "كوان جون أوك" قد كشف في وقت سابق من يوم أمس عن أن كوريا الجنوبية تتفاوض حاليا لشراء خمسة منتجات من لقاحات فيروس كورونا التي دخلت المرحلة الثالثة من التجارب.