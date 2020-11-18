ترامب يأمر بتخفيض حجم القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان

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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تخفيض حاد في حجم القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان والعراق.ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، قال القائم بأعمال وزير الدفاع "كريستوفر ميلر" للصحفيين أمس الثلاثاء إنه تم رسميا الإعلان عن أن وزارة الدفاع، بنتاغون، ستنفذ أوامر الرئيس ترامب بمواصلة إعادة تمركز القوات من هذين البلدين.ويوجد حاليا حوالي 4500 جندي أمريكي في أفغانستان، و3 آلاف في العراق.وبالنسبة للقوات الأمريكية في العراق، سيتم تخفيضها بمقدار 500 ليصل عددها إلى 2500، بينما سيتم تخفيض عدد أفراد الخدمة في أفغانستان بحوالي ألفين، ليصل عددهم إلى حوالي 2500 أيضا.ومن المقرر أن تكتمل عملية التخفيض بحلول 15 يناير من العام القادم، أي قبل خمسة أيام فقط من تسليم ترامب السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.