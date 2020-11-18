كوريا الجنوبية تهزم قطر 2-1 في مباراة ودية لكرة القدم

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على قطر 2-1 في مباراة ودية أقيمت في النمسا يوم أمس الثلاثاء، ليحقق المنتخب الكوري انتصاره الدولي رقم 500.وأحرز المهاجم الكوري "هوانغ هي تشان" هدفا بعد 16 ثانية فقط من انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب "آرينا أدميرال" بالقرب من العاصمة فيينا، مسجلا رقما قياسيا لأسرع هدف في تاريخ كرة القدم في كوريا الجنوبية.وبعد أن أحرز المنتخب القطري هدف التعادل، سجل اللاعب الكوري "هوانغ وي جو" هدف الفوز في الدقيقة 36، لتحقق كوريا الجنوبية انتصارها الدولي رقم 500 بعد 72 عاما من أول انتصار دولي لها حققته في مباراتها ضد المكسيك بنتيجة 5-3، ضمن أولمبياد لندن في عام 1948.