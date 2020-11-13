تقرير يقول إن المخابرات الأمريكية أخفت كيم هان سول بعد اغتيال والده

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قال تقرير نشرته مجلة "نيو يوركر" الأسبوعية الأمريكية أول من أمس الاثنين إن "كيم هان سول"، ابن شقيق الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قد تم احتجازه في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعد اغتيال والده في فبراير 2017.وأدلى "سوكي كيم"، وهو كاتب أمريكي من أصل كوري، بهذا الادعاء في التقرير، موضحا أن هذه القصة تستند إلى مقابلة أجراها الكاتب مع أعضاء مجموعة مناهضة لكوريا الشمالية تسمى "فري جوسون".وقال الكاتب إن "كيم هان سول" تواصل مع "أدريان هونغ تشانغ" زعيم الجماعة المناهضة لبيونغ يانغ في فبراير 2017، وطلب منه المساعدة في هروبه، بعد وقت قصير من اغتيال والده "كيم جونغ نام" في مطار كوالالمبور الدولي.وقد زعمت المجموعة أن "كيم هان سول" أراد الحصول على وضع لاجئ في هولندا بعد هروبه من ماكاو، لكنه نُقل إلى مكان لم يكشف عنه بعد اجتماع مع عملاء تابعين لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.