كوريا تبرز كمركز لعلاجات ولقاحات كورونا

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قالت تقارير محلية كورية إن كوريا أصبحت بارزة عالميا كمركز لإنتاج الأدوات الطبية الرئيسية ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى فيه مختلف دول العالم إلى تسريع تطوير العلاجات واللقاحات المضادة للفيروس.وأرجعت التقارير السبب في ذلك إلى امتلاك شركات الأدوية والشركات البيولوجية المحلية القدرة على إنتاج الأدوية الطبية عالية المستوى بسرعة، وإنشاء المرافق ذات الصلة.وأشارت التقارير إلى فوز شركة سام سونغ بايولوجيكس الكورية بعقدين خلال هذا العام وحده لتصنيع علاجات الأجسام المضادة لفيروس كورونا مع شركتين متعددتيْ الجنسيات لإنتاج الأدوية، حيث أبرمت عقدا مع شركة "غلاكسو سميث كلاين" في شهر أبريل الماضي، والآخر مع شركة "إيلاي لِيلِي" في شهر مايو الماضي ونجحت مؤخرا في تسليم الدفعة الأولى من الأدوية المطلوبة إليهما، كما استطاعت تسريع مدة إنتاج علاجات الأجسام المضادة لفيروس كورونا للشركة الأخيرة بفضل تقصير فترة انتقال التقنية المعنية منها.أما شركة "إس كي بايوساينس" الكورية فقد فازت بسلسلة من العقود الخاصة باللقاحات ضد المضادة لفيروس كورونا من قبل شركات أدوية متعددة الجنسيات اعتمادا على قدراتها المتراكمة في قطاع اللقاحات، حيث فازت في شهر يوليو الماضي بعقد لتصنيع لقاحات بالتعاقد من شركة "أسترازينيكا"، وفي شهر أغسطس الماضي أبرمت عقدا آخر لتصنيع لقاحات بالتعاقد من شركة "نوفافاكس". ويذكر أن شركة "إس كي بايوساينس" تنتج لقاحات مضادة لفيروس كورونا للتجارب السريرية وتستعد للإنتاج التجاري في المستقبل أيضا.كما اتفقت شركة "جي سي الصليب الأخضر" الكورية مع المنظمة المدنية الدولية "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة" على إنتاج اللقاحات التي تطورها الشركات متعددة الجنسيات.علاوة على ذلك من المقرر أن يتم إنتاج كمية من اللقاحات الروسية "سبوتنيك في" ضد كورونا، والتي تم اعتمادها لأول مرة في العالم، في شركة "جي إل رافا" الكورية للصناعة البيولوجية.