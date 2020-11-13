تعيين كتابات لملكة من عهد جوسون ككنز ثقافي

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قررت هيئة التراث الثقافي الكورية اختيار نصوص مكتوبة بالحروف الكورية "هان غُل"، كتبتها الملكة "هيو أوي" زوجة الملك "جونغ جو" من عصر مملكة جوسون، ككنز ثقافي وطني.وأوضحت الهيئة أنها ستخصص خمس مواد جديدة ككنوز ثقافية وطنية، بما في ذلك نصوص الملكة "هيو أوي" التي تعرب فيها عن أمنياتها بسلامة عائلتها وازدهارها، ولوحة رسم كبيرة للعقيدة البوذية ترجع إلى عصر مملكة جوسون أيضا.تجدر الإشارة إلى أن الملكة الكورية "هيو أوي" كانت قد طلبت من ابن أخيها "كيم جونغ سون" ترجمة بعض الكتب الصينية إلى الكورية ثم قامت بنسخ محتوياتها بالحروف الكورية في عام 1794.وقالت هيئة التراث الثقافي إن تلك النصوص تظهر ثقافة القرن الثامن عشر الذي كانت عملية النسخ بالحروف الكورية فيه تزدهر بين الأسر الملكية وطبقة النبلاء، وتعبر أيضا عن أسلوب الحروف الكورية عالي المستوى، ومن ثم فهي تتمتع بقيمة أدبية وتاريخية وفنية أيضا.