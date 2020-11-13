الحكومة الكورية تضع استراتيجية لتطوير الصناعات البيولوجية

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أعدت الحكومة الكورية استراتيجية خاصة لتطوير الصناعات البيولوجية، حيث تزداد أهمية هذا المجال في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا عالميا.وأعلنت وزارة "الصناعة والتجارة والطاقة" ووزارة "العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات" ووزارة "الصحة والرفاهية" اليوم عن استراتيجية "صناعة الصحة البيولوجية وتعزيز القدرة التقنية ذات الصلة"، وذلك في المقر الدولي لجامعة "يون سيه "الكورية، في منطقة "سونغ دو" بمدينة "إنتشون"، بحضور عدد من الشركات العالمية في هذا المجال.وأوضحت الحكومة الكورية أنها تخطط أولا لدعم الشركات العاملة في مجال الصحة البيولوجية لتحقيق نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن الشركات المحلية الرئيسية، بما في ذلك "سام سونغ بايولوجيكس" و"سيلتريون"، سوف تستثمر حوالي 10 تريليونات وون حتى عام 2023.وتوقعت الحكومة أن يسفر استثمار الشركات عن زيادة بحوالي 20% من حجم الإنتاج السنوي، مع خلق حوالي 9 آلاف و300 فرصة عمل جديدة.تجدر الإشارة إلى أن قيمة الصادرات الكورية من الأدوية والأجهزة الطبية بلغت 10 مليارات و700 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام لتتجاوز مستوى 10 مليارات دولار من قيمة الصادرات السنوية لأول مرة، حيث أدت الزيادة في صادرات مجموعات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا إلى زيادة الصادرات الكورية من منتجات الصحة البيولوجية، فبعد أن بلغت قيمة الصادرات من مجموعات التشخيص حوالي مليوني دولار في شهر مارس الماضي، سجلت في شهر سبتمبر 328 مليون دولار.من ناحية أخرى، أكدت الحكومة على دورها الداعم، حيث قررت زيادة ميزانية البحث والتطوير للعام القادم في مجال الصحة البيولوجية بنسبة 30% بالمقارنة مع هذا العام لتبلغ قيمة الميزانية 1.7 تريليون وون، كما ضاعفت ميزانية العام القادم للبحوث المشتركة بين الوزارات الحكومية لتبلغ 640 مليار وون.وفي مجال الأدوية تركز الحكومة على تطوير هيكل الإنتاج والتوزيع وتنمية الكوادر البشرية وتخفيف المخاطر المتعلقة بالتطوير.