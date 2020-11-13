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قررت الحكومة الكورية إلغاء خطة إنشاء مطار كيم هيه الجديد التي كانت تهدف إلى توسيع مطار كيم هيه القائم حاليا ليصبح مطارا مركزيا في جنوب وشرق البلاد.وأعلنت لجنة التدقيق على الخطة، التابعة لمكتب رئيس الوزراء، عن نتيجة التدقيق أمس، موضحة أن الخطة في حاجة إلى إجراء تعديلات كبيرة، كما تواجه صعوبات في التكيف مع التغيرات المستقبلية، وأعربت عن رأيها القائل بضرورة المراجعة الجذرية للخطة، بحيث يتم إجراء تعديلات كبيرة في مجالات السلامة وإدارة المرافق والضوضاء.وبعد الإعلان عن نتيجة التدقيق، ترأس رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" اجتماعا للوزراء ذوي الصلة، حيث طلب من الوزارات المعنية، بما فيها وزارتا "الأراضي والنقل" و"المالية والاستراتيجية"، تنفيذ خطة إنشاء مطار جديد في جنوب وشرق البلاد من خلال إعداد خطة متابعة بشكل دقيق.ويذكر أن الحزب الحاكم وبلدية "بوسان" قد ظلا يطالبان بإنشاء مطار جديد في منطقة "كا دوكدو" عوضا عن مطار كيم هيه الجديد، بينما يقول البعض إن الحكومة والحزب الحاكم تخليا عن الخطة الوطنية التي طالت لـ4 سنوات، مع الوضع في الحسبان انتخابات اختيار عمدة بوسان في العام القادم.