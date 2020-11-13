إدانة المسؤولين عن تزوير الأصوات في برنامج بروديوس 101

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أدانت محكمة محلية المسؤوليْن المتهميْن بتزوير أصوات المشاهدين في برنامج "بروديوس 101" للمسابقات الغنائية.وأصدرت محكمة سيول اليوم حكما بالسجن لمدة عام و8 أشهر بحق المخرج "كيم يونغ بوم" من شركة "سي جيه إي إن إم" المتهم بالاحتيال، نظرا لأنه لعب دورا رئيسيا في تزوير عملية التصويت، بينما حكمت على مساعده المخرج "آن جون هيونغ" بالسجن لمدة عامين، حيث إنه تلقى رشاوى من إحدى الشركات ذات الصلة.وكان المخرجان قد قاما بتزوير نتائج أصوات المشاهدين من الحلقة الأولى إلى الحلقة الرابعة ضمن البرنامج التليفزيوني الذي تم بثه منذ عام 2016 وحتى عام 2019 من أجل تغيير مراكز المتدربين، كما ثبتت ضدهما تهمة خداع المشاهدين من أجل تحقيق أرباح لصالح قناة تلفزيونية.وقالت المحكمة إن المتهميْن خانا المشاهدين من خلال عدم الأمانة في إيراد نتائج التصويت الصحيحة، كما أدت أعمالهم إلى أن يشعر المتدربون المشاركون الذين تم الإعلان عن فشلهم بشكل ظالم، من الآلام طوال حياتهم.