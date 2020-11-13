كوريا تصوت لأول مرة على قرار الأمم المتحدة بوقف عقوبة الإعدام

قالت وزارة العدل في سيول أمس الأربعاء إنَّ كوريا الجنوبية صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تعليق عقوبة الإعدام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصوت فيها كوريا لصالح القرار الذي تم اعتماده سابقا سبع مرات من قبل اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بين عامي 2007 و2018. وقد ظلت كوريا الجنوبية تمتنع عن التصويت حتى عام 2018.وقالت الوزارة إنَّ تغير موقف البلاد بشأن هذه القضية يعكس التصور الدولي المتزايد بأنَّ كوريا الجنوبية قد أوقفت فعليّا عقوبة الإعدام، حيث لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد منذ عام 1998، بالإضافة إلى ازدياد عدد الدول التي تدعم القرار.ورحب مكتب منظمة العفو الدولية في كوريا الجنوبية بهذه الخطوة، ودعا إلى وضع نهاية رسمية لعقوبة الإعدام في البلاد.