رئيس البرلمان الكوري الجنوبي يشدد على أهمية العلاقات المستدامة بين الكوريتين

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شدد رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "بارك بيونغ صوك" على ضرورة إقامة علاقات مستدامة بين الكوريتين بحيث لا تتأثر بالتغييرات في القيادة.وأدلى "بارك" بهذه التصريحات أمس الأربعاء في حفل تعيين مستشارين لجهود البرلمان لترتيب لقاء مع مجلس الشعب الكوري الشمالي.وقال "بارك" إنه من أجل تحريك العلاقات المتعثرة بين الكوريتين، يتوجب إنشاء هيكل يتم من خلاله تطوير العلاقات بينهما، والعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشددا على أن الدعم الشعبي يجب أن ينمو من أجل تشكيل علاقة مستدامة بين الكوريتين، بينما يتعين على البرلمان بذل جهود لدعمها قانونيّا ومؤسسيّا.كما حث رئيس البرلمان كوريا الشمالية على الامتناع عن القيام بأي استفزازات وسط انتقال السلطة في اليابان والولايات المتحدة، والعودة إلى الحوار، مذكرا بيونغ يانغ باقتراح سيول في يوليو لإجراء محادثات برلمانية بين الكوريتين.