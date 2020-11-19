فايزر تقول إن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تبلغ 95%

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قال شركة فايزر الأمريكية للأدوية إن اللقاح الذي تطوره بالاشتراك مع شريكتها الألمانية "بايو إن تك" فعال بنسبة 95%.وأوضحت تقارير نشرتها وكالة "فرانس برس" ووسائل إعلام أخرى أمس الأربعاء أن تجارب المرحلة الثالثة للقاح قد اكتملت الآن، وأن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 95% في الوقاية من أعراض فيروس كورونا.وتستند النتائج إلى تحليل لـ170 حالة مؤكدة من بين 4,100 مشارك في التجارب. ومن بين هؤلاء، لم يُصب بأعراض المرض إلا 8 أشخاص، مقارنة بـ 162 شخصا ممن تلقوا العلاج الوهمي.وقال رئيس شركة "فايزر" ومديرها التنفيذي "ألبرت بورلا" في بيان إن نتائج الدراسة تمثل "خطوة مهمة" في هذه الرحلة التاريخية التي استمرت 8 أشهر، لتقديم لقاح قادر على المساعدة في إنهاء هذا الوباء المدمر.وقالت الشركات في بيان مشترك إنها لم ترصد أي آثار جانبية خطيرة بين المشاركين في التجربة، وأن اللقاح كان فعالا بنسبة تزيد عن 94% بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أيضا.