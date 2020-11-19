حكومة كوريا الجنوبية تعتزم توفير 114 ألف منزل للإيجار خلال العامين القادمين

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تخطط الحكومة الكورية لتوفير 114 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد خلال العامين القادمين، من خلال تأجير المنازل المبنية حديثا أو المنازل العامة.وكشف وزير المالية "هونغ نام كي" عن تلك الخطة اليوم الخميس، في إطار إجراءات كبح جماح ارتفاع أسعار تأجير المنازل بنظام "جون سيه".وقال "هونغ" في الاجتماع الحكومي الذي عُقِد اليوم حول سوق العقارات إن الإجراء الأخير يركز على زيادة المعروض من المنازل المؤجرة.وأضاف الوزير أنه خلال العامين القادمين، ستوفر الحكومة 114 ألف منزل للإيجار في جميع أنحاء البلاد، من بينها 70 ألفا في منطقة سيول الكبرى، كما تخطط الحكومة لتوفير 35 ألف وحدة سكنية في مدينة سيول وحدها.وتعتزم الحكومة توفير ما لا يقل عن 49 ألف وحدة بحلول النصف الأول من العام القادم.الجدير بالذكر أن نظام "جون سيه" يقوم فيه المستأجر بدفع وديعة ضخمة لمالك المنزل بدلا من الإيجار الشهري، ثم يستعيدها عند انتهاء العقد.