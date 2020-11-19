تسجيل أكثر من 300 حالة إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار ظهور إصابات متفرقة في التجمعات العائلية والاجتماعية وتجمعات العمل في جميع أنحاء البلاد.وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إنه تم تسجيل 343 حالة جديدة حتى الساعة 12:00 من صباح الخميس، مما رفع من عدد الحالات التراكمي في البلاد إلى 29 ألفا و654 حالة حتى الآن.ومن بين الحالات الجديدة: 293 إصابة محلية، و50 إصابة وافدة من الخارج.وقد تعافى 125 مريضا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 26 ألفا و98 شخصا حتى الآن.وتم تسجيل حالتي وفاة إضافيتين بالمرض، ليصل مجموع عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 498 حتى الآن.