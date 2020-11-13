فعالية ثقافية كورية إماراتية احتفالا بالذكرى الـ40 على إقامة العلاقات الثنائية

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أقامت كوريا والإمارات فعالية ثقافية عبر الإنترنت أمس بمناسة عام التبادلات الثقافية، احتفالا بمرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وفي هذا السياق، قدمت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية عرضا لفرقة الموسيقى الكورية التقليدية "أكدان كوانغ تشيل" ومعرضا عبر الفيديو للفنون الإسلامية.يشار إلى أن عرض الفرقة الكورية التقليدية كان من المقرر تنظيمه في أبوظبي، إلا أنه تقرر إجراؤه عبر الإنترنت بما يتناسب مع توقيت الإمارات بسبب جائحة كورونا.وقالت الوزارة الكورية إن العرض لقى ترحيبا كبيرا، وأنه قدم عددا من الأغاني الكورية التقليدية بشكل معاصر.ومن ناحية أخرى، قامت الوزارة الإماراتية بتنظيم معرض حول الفنون الإسلامية عبر موقع الوزارة على الإنترنت. ويمكن في هذا المعرض الذي سيستمر حتى نهاية هذا العام مشاهدة عشر لوحات رسمها فنانون مدعومون من منحة البردة.وينوي الجانبان مواصلة التبادلات الثقافية بينهما بما في ذلك تنظيم "مهرجان الموسيقى الشعبية الكورية"، ومعرض "إكسبو دبي لعام 2021".