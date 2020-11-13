الرئيس الكوري يرسل رسائل تهنئة لمؤيدي سيول من أعضاء الكونغرس الأمريكي المنتخبين

Photo : YONHAP News

أرسل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" رسائل تهنئة إلى مؤيدي مواقف سيول من أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين تم انتخابهم في الانتخابات العامة التي جرت هذا الشهر هناك، طلب منهم فيها مواصلة الاهتمام والدعم للسلام في شبه الجزيرة الكورية.ومن بين الذين تلقوا رسائل التهنئة: عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي "إيد ماكي" وأعضاء مجلس النواب الديمقراطيون أيضا "رو كانّا" و"إندي كيم" و"براد شرمان".وأوضح المكتب الرئاسي في سيول أن هؤلاء قاموا بدور رئيسي في سن القانون الخاص بتعزيز التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي وقرار دعم التحالف وغيرهما، وظلوا يمارسون أنشطة برلمانية تركز على تطوير التحالف بين البلدين، وبالتالي فهم من أبرز مؤيدي كوريا الجنوبية في الكونغرس الأمريكي.وفي تلك الرسائل أعرب الرئيس الكوري عن شكره قائلا إن الاهتمام والدعم اللذين أبدوه تجاه العلاقات بين البلدين أسهم بشكل كبير في تعزيز التحالف بين البلدين.كما طلب منهم مواصلة الاهتمام والدعم حتى يسهم التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي الذي ظل يقوم بدور رئيسي في السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة خلال الـ67 عاما الماضية، في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، والاستقرار والازدهار في المجتمع الدولي اعتمادا على القيم والمصالح المشتركة في المستقبل أيضا.وقد سبق للرئيس الكوري أن أرسل يوم 13 من هذا الشهر رسائل تهنئة إلى قيادات الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم رئيسة مجلس الشيوخ "نانسي بيلوتشي" التابعة للحزب الديمقراطي وعدد من الشخصيات الممثلة للمؤسسات ذات العلاقة مع كوريا الجنوبية، حيث طلب منهم إيلاء الاهتمام بالتحالف الكوري الجنوبي الأمريكي.