انتشال 143 من رفات الجنود داخل المنطقة منزوعة السلاح

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تم انتشال 143 من رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، اعتمادا على 330 قطعة من البقايا التي تم العثور عليها ضمن عمليات التنقيب التي جرت هذا العام في منطقة رأس السهم داخل المنطقة منزوعة السلاح بمدينة "تشور وان" في مقاطعة "كانغ وان".ومن بين تلك الرفات، بقايا 67 من جثث جنود كوريين جنوبيين، و64 لجنود صينيين و12 من بقايا جثث مجهولة الهوية.وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم إنها ستنهي غدا الجمعة عمليات التنقيب لعام 2020، التي كانت قد بدأت يوم 20 من أبريل الماضي، موضحة أنها اكتشفت أيضا 17 ألفا و476 مادة من 106 أنواع من تذكارات الجنود الذين شاركوا في الحرب، بما في ذلك شارات القوات المسلحة الكورية الجنوبية، وأقنعة وقاية صينية من الغازات الحربية السامة، ودروع أمريكية واقية من الرصاص.ويشار إلى أن عمليات التنقيب عن بقايا الجنود في منطقة رأس السهم تعد أول عملية من نوعها في المنطقة منزوعة السلاح وفق الاتفاق العسكري الذي توصلت إليه الكوريتان يوم 19 سبتمبر 2018.وتنوي الوزارة الكورية الجنوبية مواصلة هذه العملية في العام القادم أيضا اعتمادا على ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين.