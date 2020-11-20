رئيس البرلمان يحث الأحزاب على التوافق بشأن وكالة مكافحة الفساد

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التقى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "بارك بيونغ صوك" أمس الخميس مع قادة الأحزاب السياسية لمناقشة الحلول الممكنة بعد فشل لجنة برلمانية في التوصية بمرشحين لرئاسة الوكالة الجديدة لمكافحة الفساد، بسبب الخلافات الحزبية.وقبل اجتماعه بالنائب "كيم تيه نيون" عن الحزب الديمقراطي الحاكم و"جو هو يونغ" عن حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، سلَّط "بارك" الضوء أيضا على جهود اللجنة التي فشلت في التوصية بمرشحين، رغم اجتماعها 3 مرات. وحث "بارك" قيادات الحزبين على مناقشة الأمر بجدية، للتوصل إلى نتيجة ترقى لتطلعات الشعب.ومن المقرر أن يعقد الثلاثة اجتماع متابعة يوم الاثنين القادم.وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتوصية بمرشحين لقيادة "وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين" في إنهاء اختياراتها، مع عدم حصول أي مرشح على الموافقات المطلوبة من 6 أعضاء من اللجنة المكونة من 7 أعضاء، من بينهم عضوان من الحزب المعارض.ويسعى الحزب الديمقراطي لإطلاق الوكالة خلال هذا العام، ويُتهم الحزب المحافظ بتعمد تأخير تلك الجهود.