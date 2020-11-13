انخفاض مؤشر أسعار المنتجين في كوريا لأول مرة منذ 5 أشهر

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تراجع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر للمرة الأولى منذ 5 أشهر، بسبب انخفاض أسعار النفط والرقائق والمنتجات الزراعية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع 102.92 نقطة الشهر الماضي، بانخفاض 0.5% عن الشهر الأسبق.وتمثل هذه القيمة للمؤشر، الذي يُعد مقياسا رئيسيّا للتضخم المستقبلي، أول انخفاض شهري منذ يونيو، حيث ظل المؤشر يسجل زيادات شهرية لمدة 4 أشهر متتالية.وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر بنسبة 0.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وانخفضت قيمة المؤشر للسلع الصناعية بنسبة 0.1% على أساس شهري، مع انخفاض أسعار منتجات الفحم والمنتجات البترولية بمقدار 3.2% بسبب انخفاض أسعار النفط. وانخفضت قيمة المؤشر للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بمقدار 9.6%.