عقوبات أمريكية ضد شركتين لتصدير العمالة القسرية من كوريا الشمالية

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس عقوبات على شركتين جديدتين لتورطهما في تصدير "عمالة قسرية" من كوريا الشمالية.وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان إنه أدرج شركة البناء "موكران"، وهي شركة روسية، وشركة "كوريا تشولسان" للتجارة العامة، وهي شركة كورية شمالية تعمل في روسيا، في قائمة العقوبات.وقالت الوزارة إن الشركتين سهلتا أو كانتا مسؤولتين عن تصدير العمالة القسرية من كوريا الشمالية، لتوليد إيرادات للنظام الكوري الشمالي أو حزب العمال الحاكم.وتضع العقوبات أي أصول قد تحتفظ بها الكيانات المذكورة تحت الولاية القضائية الأمريكية، كما تمنع الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معها.وقد طالب قرار مجلس الأمن الدولي في عام 2017 جميع الدول بإعادة جميع العمال الكوريين الشماليين إلى بلادهم بحلول 22 ديسمبر من العام الماضي، لمنعهم من جني العملات الأجنبية التي يستخدمها النظام الحاكم في بيونغ يانغ في تطوير برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مينوشين" إنه يجب على الدول التي لا تزال تستضيف عمالا من كوريا الشمالية أن تعيد هؤلاء العمال إلى بلادهم.