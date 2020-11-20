توقعات بطرح لقاح فيروس كورونا في ديسمبر

Photo : YONHAP News

قال "أوغر شاهين"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيو إن تيك" الألمانية، أمس الخميس إن اللقاح الذي طورته شركته بالاشتراك مع شركة فايزر الأمريكية قد يتم طرحه الشهر القادم.وأضاف في تصريحات أدلى بها لوكالة "فرانس برس" أن الفرصة قائمة لأن تحصل الشركتان على موافقة من الولايات المتحدة أو أوربا أو الاثنتين معا خلال هذا العام، موضحا أن الشركتين تخططان للتقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ للقاح في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، وأنهم يعملون بأقصى سرعة متاحة.كما قال إنهم قد يستطيعون البدء في توزيع اللقاح في ديسمبر، إذا عمل الجميع معا بصورة وثيقة.وكانت شركة فايزر قد أعلنت في اليوم السابق أن اللقاح الذي طورته مع شريكتها الألمانية فعال بنسبة 95%.