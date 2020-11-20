سيول وأبوظبي تعقدان الاجتماع الثالث للجنة المشاورات رفيعة المستوى للتعاون النووي

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عُقد أمس الخميس الاجتماع الثالث للجنة المشاورات رفيعة المستوى للتعاون النووي بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.وترأس الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو، من الجانب الكوري "لي تيه هو" النائب الثاني لوزيرة الخارجية، ومن الجانب الإماراتي "سهيل بن محمد فارس المزروعي" وزير الطاقة والبنية التحتية.وخلال الاجتماع ، أكد الجانبان على أن التعاون النووي بين البلدين من خلال لجنة المشاورات رفيعة المستوى يقوم بدور محوري في تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين سيول وأبوظبي، واتفقا على التعاون الثنائي الوثيق لتحقيق هدفهما المشترك لإنجاح العمل في بناء محطة "براكة" للطاقة النووية وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة النووية.وتم في الاجتماع استعراض عدد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العامين الماضيين، والتي تغطي مجالات التعاون النووي، ومناقشة المشروعات المشتركة المستقبلية، بما في ذلك التقدم المشترك إلى سوق محطات الطاقة النووية في دولة ثالثة.وقد تم إنشاء اللجنة رفيعة المستوى بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة في عام 2018 بهدف تعزيز وتوسيع نطاق التعاون النووي، وفقاً للاتفاقية الموقعة بينهما للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.