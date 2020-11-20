توقعات بوصول مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس إلى 10 ملايين في كوريا

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من المرجح أن يصل حجم مبيعات الهواتف الذكية الخاصة بشبكة الجيل الخامس في كوريا الجنوبية إلى 10 ملايين جهاز هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كاونتر بوينت ريسيرش" لأبحاث السوق، اليوم الجمعة، من المتوقع أن يصل حجم مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس في كوريا إلى 10 ملايين و300 ألف جهاز هذا العام، بعد أن بلغ 5 ملايين خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام.وتوقع التقرير أن يصل حجم مبيعات هذا النوع من الهواتف الذكية في كوريا إلى 5 ملايين في الربع الأخير من هذا العام بسبب طرح هواتف "آيفون 12" من "آبل" الخاصة بشبكة الجيل الخامس في السوق الكورية.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم مبيعات الهواتف الذكية من الجيل الخامس في كوريا الجنوبية إلى 16 مليون جهاز في العام القادم، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بهذا العام.