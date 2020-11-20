وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بزيارة إلى كوريا الجنوبية الأسبوع القادم، بعد أن كان قد أجّل تلك الزيارة التي كانت مقررة في شهر أكتوبر الماضي.وصرحت مصادر دبلوماسية متعددة أمس الخميس بأن الحكومتين الكورية والصينية اتفقتا على أن يزور "وانغ يي" سيول يوم الأربعاء القادم بعد زيارته لليابان والتي ستستغرق يومين.ومن المتوقع أن يجري "وانغ" محادثات مع نظيرته الكورية "كانغ كيونغ هوا" يوم الخميس لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الزيارة المحتملة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية.كما سيتبادل الوزيران الآراء حول قضايا كوريا الشمالية، والأوضاع الدولية الراهنة فيما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتعاون الاقتصادي الثنائي، بالإضافة إلى الجهود المشتزركة لمكافحة فيروس كورونا.وكان من المتوقع أن يزور الوزير الصيني "وانغ" كوريا الجنوبية في شهر أكتوبرالماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب اجتماع الحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في أواخر أكتوبر، ثم انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.