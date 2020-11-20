سيول وواشنطن وطوكيو تتعاون للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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عقد أمس الخميس اجتماع بين رؤساء هيئات الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لبحث القضايا المتعلقة بالتعاون بين الأطراف المتعددة.وخلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو، اتفق المشاركون على ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الأطراف المتعددة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما أكدوا على أهمية التعاون المشترك بين الدول الثلاث لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "مارك ميلي" على عزم الولايات المتحدة تقديم الدعم العسكري لكل من كوريا الجنوبية واليابان إذ لزم الأمر، فيما أكد نظيره الياباني "كوجي يامازاكي" على أهمية التعاون بين الدول الثلاث لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتزام كوريا الشمالية بالقرارات التي نبناها مجلس الأمن الدولي.