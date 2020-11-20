رئيس الوزراء يدعو إلى تجنب التجمعات والبقاء في المنازل وسط زيادة انتشار كورونا

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وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، أصدر رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" بيانا اليوم الجمعة قال فيه إن البلاد تواجه أزمة مرة أخرى في حربها ضد وباء كورونا.وأضاف أن وتيرة انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة تشبه وتيرته في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" في شهر فبراير الماضي.وطالب "جونغ" أفراد الشعب بالامتناع عن عقد التجمعات الاجتماعية في نهاية العام والأنشطة الخارجية غير الضرورية، مؤكدا أنه سيتم تقييد الحياة اليومية مرة أخرى إذا لم يتم وقف انتشار الفيروس.ودعا رئيس الوزراء المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما إلى إيلاء المزيد من الاهتمام والعناية بصحتهم خلال فصل الشتاء.كما دعا المواطنين الشباب إلى المشاركة في الجهود الهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حصة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، من إجمالي عدد المصابين بالفيروس قد بلغت 52% خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 10% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ودعا أيضا الشركات إلى السماح لموظفيها بالعمل من المنازل، وانضمامها إلى جهود الحكومة للحجر الصحي.