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المحلية

المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي تخسر الدعوى المرفوعة ضد شركات سجائر

Write: 2020-11-20 12:58:33Update: 2020-11-20 15:26:01

المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي تخسر الدعوى المرفوعة ضد شركات سجائر

Photo : KBS News

خسرت المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي في كوريا الجنوبية دعوى قضائية أقامتها ضد 3 شركات لإنتاج السجائر من أجل تقديم تعويض عن التكاليف الإضافية التي دفعتها لعلاج الأمراض ذات الصلة بالتدخين، حيث أصدرت محكمة سيول الإقليمية المركزية اليوم الجمعة حكما لصالح شركات السجائر.
وكانت المؤسسة الوطنية للتأمين الصحي قد رفعت الدعوى ضد شركة "كي تي آند جي" الكورية، وشركة "فيليب موريس" الأمريكية، وشركة "بي إيه تي" البريطانية الأمريكية، في شهر أبريل من عام 2014، مطالبة تلك الشركات بدفع أكثر من 53 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 47.6 مليون دولار، كتعويض عمّا دفعته المؤسسة في الفترة من 2003 وحتى 2013 للمرضى الذين يعانون من سرطان الرئة الناجم عن التدخين.
وقالت المحكمة في حكمها إنه من الصعب الاعتراف بشكل واضح بأن التدخين تسبب في الإصابة بسرطان الرئة.
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