قمة أبيك: الرئيس مون يقترح تعزيز التجارة المتعددة الأطراف وإتاحة التبادلات رغم الوباء

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اقترح الرئيس "مون جيه إين" على قادة الدول المشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) مناقشة التدابير اللازمة لتشجيع التبادلات الأساسية، خاصةً لرجال الأعمال، على الرغم من تفشي جائحة كورونا، وتعزيز نظام التجارة متعدد الأطراف.وخلال مشاركته في القمة الافتراضية مع دول الأبيك، التي عقدت مساء الجمعة (بالتوقيت الكوري)، قدَّم "مون" ثلاثة مقترحات لمزيد من التطوير لكتلة التعاون الإقليمي، بما في ذلك تعزيز أنظمة التجارة المتعددة الأطراف، واستمرار التبادلات.كما أكد على الحاجة إلى التعاون الشامل للجميع، من أجل منع الأزمة التي يسببها الوباء من مفاقمة عدم المساواة، كما قدم جهود سيول ذات الصلة، بما في ذلك اعتماد الصفقة الكورية الجديدة على أساس الأمن الوظيفي وشبكة الأمان الاجتماعي، كاستراتيجية تنمية وطنية جديدة.كما قدم الزعيم الكوري الجنوبي تجربة بلاده فيما يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، والجهود المبذولة لمشاركة معارف ومنتجات الحجر الصحي مع العالم.واقترح "مون" أيضًا أن تستكشف الكتلة الإقليمية طرق تحقيق التوازن بين الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.