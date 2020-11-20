الرئيس مون يحث على التعاون الدولي من أجل التغلب على أزمة كورونا في قمة مجموعة 20

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" في مؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي تم انعقاده عبر الفيديو على تعزيز التعاون الدولي للتغلب على جائحة فيروس كورونا 19.جاء ذلك في حديثه في جلسة اليوم الأول لقمة مجموعة العشرين، حيث شدد على ضرورة التوزيع العادل للقاحات من أجل القضاء التام على تفشي فيروس كورونا.وتعهد بدعم بلاده لحملة المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والمعهد الدولي للقاحات، وكذلك التعاون في توزيع اللقاحات للدول النامية.كما دعا الرئيس مون إلى تكوين بيئة ملائمة لتحقيق التجارة العادلة والمستقرة وظروف الاستثمار.يذكر أن مؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي يستمر يومين اعتبارا من يوم 21 نوفمبر افتتح برئاسة السعودية، وشارك عدد من قادة الدول بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشي جين فينغ الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا والرئيس الروسي بلاديمير بوتين وغيرهم.