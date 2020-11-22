الرئيس مون يشدد على التضامن العالمي بشأن الاستجابة للوباء في قمة مجموعة العشرين

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شارك الرئيس "مون جيه إين" في مؤتمر افتراضي لقمة مجموعة العشرين أمس السبت، وأكد على أهمية التعاون العالمي للتغلب على الأزمة الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.وفي حديثه في جلسة اليوم الأول للقمة التي استمرت ليومين، شدد الرئيس أيضًا على الحاجة إلى التطوير والتوزيع العادل للقاحات والعلاجات، لوضع حد نهائي لتفشي فيروس كورونا.وأعرب "مون" عن تقديره للجهود ذات الصلة التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية والمعهد الدولي للقاحات، وتعهد بتعاون بلاده في توفير اللقاح للدول النامية.وأشار الرئيس في القمة، التي ترأستها المملكة العربية السعودية، إلى أنَّ حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي ما زالت عالية، وشدد على أهمية تضامن المجتمع الدولي وتعاونه.كما رحب باتفاق القادة على البحث عن سبل لتسهيل الحركة عبر الحدود للموظفين والأشخاص الأساسيين، مثل رجال الأعمال.