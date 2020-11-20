11.1 % زيادة في صادرات كوريا في الأيام العشرين الأولى من نوفمبر

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زاد حجم الصادرات الكورية بنسبة 11.1% في الأيام العشرين الأولى من شهر نوفمبر الجاري، مما رفع من الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي في مواجهة أزمة جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من نوفمبر 31.3 مليار دولار، بزيادة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد أيام العمل خلال العشرين يوما الأولى من نوفمبرشهد زيادة بمقدار نصف يوم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع متوسط الصادرات اليومية خلال هذه الفترة بنسبة 7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين المنتجات التي زاد حجم صادراتها: أجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 36.3%، وأشباه الموصلات بـ21.9%، والسيارات بـ11.9%، فيما شهدت المنتجات النفطية والأدوات الإلكترونية المنزلية وملحقات الكمبيوتر انخفاضا في حجم صادراتها.وزاد حجم الصادرات الكورية للولايات المتحدة بنسبة 15.4%، وللصين 7.2%، والاتحاد الأوروبي 31.4%، فيما انخفض حجم الصادرات الكورية لليابان والشرق الأوسط وأستراليا.أما الواردات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من هذا العام فقد بلغت 28 مليار دولار، بارتفاع 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل كوريا بذلك فائضا تجاريا يبلغ 3 مليارات و310 ملايين دولار.