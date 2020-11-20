الحكومة الكورية تحدد 6 مناطق تجريبية للسيارات ذاتية القيادة

Photo : YONHAP News

حددت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية 6 مناطق تجربية لتشغيل السيارات ذاتية القيادة، منها العاصمة سيول، ومقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، ومدينة سيجونغ، ومدينة كوانغ جو، ومدينة ديغو، بالإضافة إلى مقاطعة جيجو.وبموجب هذا التحديد، سيتم التشغيل التجريبي لحافلات مكوكية ذاتية القيادة بين محطة مترو الأنفاق والمنطقة التجارية بحي "سانغ آم دونغ" في سيول، وحافلة إكسبرس تسير بين محطة "أوسونغ" للقطارات بمقاطعة شمال تشونغ تشنغ ومحطة "سيجونغ" للحافلات بمدينة سيجونغ.وستستعين بلدية مدينة كوانغ جو بشاحنات نفايات ذاتية القيادة، فيما ستقوم بلدية مدينة ديغو بإطلاق سيارات أجرة ذاتية القيادة في شوارعها.أما مقاطعة جيجو فستقوم بتشغيل تجريبي للحافلات المكوكية في مطار جيجو.وتخطط الوزارة لزيادة عدد المناطق التجريبية للسيارات ذاتية القيادة بناء على نتائج التشغيل التجريبي في تلك المناطق الست.