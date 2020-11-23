الأسر الكورية في فئة الـ20% الأقل دخلا تشهد عجزا في الربع الثالث

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أظهرت بيانات حكومية أن أكثر من نصف عدد الأسر الكورية في شريحة الدخل الأقل قد عانت من عجز في الربع الثالث من هذا العام بسبب عودة ظهور حالات إصابة محلية بفيروس كورونا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأحد أن 50,9% من الأسر في فئة الـ20% الأقل دخلا قد أنفقوا أكثر مما كسبوا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها هذه النسبة 50% منذ عام 2013.وقد حققت الأسر في فئة الـ20% الأقل دخلا مليونا و637 ألف وون شهريا في المتوسط لكل أسرة خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 1,1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقال التقرير إن الدخل الشهري المكتسب لتلك الأسر، الذي يشكل 65% من إجمالي دخلهم، قد انخفض بنسبة 10,7% على أساس سنوي، ليصل إلى 553 ألف وون في المتوسط. كما انخفض دخل أعمالهم، الذي يمثل 19% من إجمالي دخلهم، بنسبة 8,1% على أساس سنوي إلى 276 ألف وون. وانخفض الدخل المكتسب ودخل الأعمال لتلك الأسر بحوالي 10% بسبب انخفاض الاستهلاك بعد الموجة الثانية من فيروس كورونا في منتصف أغسطس.