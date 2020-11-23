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الرياضة

عودة أعضاء فريق كرة القدم الكوري المصابين بفيروس كورونا

Write: 2020-11-23 11:04:09

عودة أعضاء فريق كرة القدم الكوري المصابين بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

سيعود أعضاء المنتخب الوطني الكوري الجنوبي لكرة القدم للرجال الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا في النمسا، إلى بلادهم يوم الخميس القادم على متن طائرة مستأجرة.
وقال الاتحاد الكوري لكرة القدم أمس الأحد إن رحلة خطوط آسيانا الجوية ستتوجه إلى فيينا ظهر الثلاثاء وسوف تعود مع 15 من أعضاء الفريق في الساعة 6:05 من صباح الخميس.
وأضاف الاتحاد الكوري أن من الركاب أربعة لاعبين وثلاثة موظفين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في أثناء وجودهم في النمسا لخوض مباريات ودية ضد المكسيك وقطر، في وقت سابق من هذا الشهر.
وسوف يستقل نفس الطائرة ثمانية موظفين آخرين كانوا على اتصال وثيق بالمصابين في أثناء وجودهم في النمسا. وقد جاءت نتائج اختبارات أولئك الثمانية سلبية، وسوف يرتدون بذلات واقية وأقنعة وقفازات وهم على متن الطائرة.

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