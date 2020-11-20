السلطات الكورية ترفع التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2 في منطقة سيول الكبرى

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قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد رفع قواعد التباعد الاجتماعي لمنطقة سيول الكبرى والمنطقة الجنوبية الغربية وسط استمرار الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأعلن المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة في موجز صحفي أنه سيتم تطبيق المستوى 2، وهو ثالث مستوى في نظام الإنذار المكون من خمسة مستويات ضد فيروس كورونا، على منطقة العاصمة، في حين سيتم تطبيق المستوى واحد ونصف على مقاطعتي شمال وجنوب جولا.وسوف يتم تطبيق الإجراءات الأكثر صرامة لمدة أسبوعين ابتداء من الغد الثلاثاء.وبموجب مخطط المستوى الثاني، يتم حظر التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص، كما يتعين على بعض المنشآت المصنفة عالية الخطورة، مثل النوادي والحانات، تعليق أعمالها، ولكن سيُسمح للمطاعم بتقديم الطعام حتى الساعة 9 مساء، مع توفر خدمات الوجبات السريعة والتوصيل فقط بعد ذلك. وبالنسبة للمقاهي فلن يُسمح بتناول الطعام داخلها، وسيمكنها فقط تقديم خدمات الوجبات السريعة والتوصيل. وسوف يتعين على المنشآت الرياضية الداخلية وقف أعمالها بعد الساعة 9 مساء. أيضا سيتم وضع سقف لحضور الطلاب في منطقة سيول الكبرى عند مستوى الثلث لطلاب رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية، وبحد أقصى الثلثين لطلاب المدارس الثانوية.