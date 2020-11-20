قادة مجموعة العشرين يتعهدون بتوزيع عادل للقاح فيروس كورونا

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تعهد رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه إين" وغيره من قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بـ"بذل قصارى جهودهم" لضمان التوزيع العادل للقاحات والعقاقير والاختبارات الخاصة بفيروس كورونا على مستوى العالم.جاء ذلك خلال أعمال اليوم الثاني من قمة مجموعة العشرين أمس الأحد، حيث ناقش القادة المشاركون سبل تحقيق مستقبل "شامل ومستدام ومرن" للعالم المتضرر بشدة من جائحة كورونا.وتبنى القادة بيانا مشتركا عقب القمة التي عقدت عبر الفيديو على مدار يومين.ووفقا للبيان الصادر عن المكتب الرئاسي في سيول، قال قادة مجموعة العشرين إن فيروس كورونا كشف عن نقاط الضعف في استعداد العالم واستجابته، وأكد على التحديات المشتركة.وتعهدت المجموعة بألا تدخر جهدا لضمان الوصول الميسور والعادل للقاحات من أجل جميع الناس، معترفة بدور التحصين الشامل باعتباره "منفعة عامة عالمية".وفيما يتعلق بحركة الأفراد الأساسيين عبر الحدود، والتي شدد عليها الرئيس مون، قال البيان إن المجموعة ستواصل السعي لاتخاذ إجراءات محددة لتسهيل حركة الأفراد بطريقة لا تعرض الصحة العامة للمخاطر.